Россия заблокировала резолюцию Совбеза ООН об агрессии против Украины
Суббота, 26 февраля 2022, 01:24
Россия использовала право вето, чтобы заблокировать резолюцию Совета Безопасности ООН, осуждающую ее вторжение в Украину.
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт ООН, Россия стала единственной страной, голосовавшей "против".
Еще три страны воздержались: Китай, Индия и Объединенные Арабские Эмираты.
За резолюцию, предусматривающую немедленное прекращение агрессии против Украины, проголосовали 11 стран. Резолюцию подали США и Албания.
Напомним, по оценкам ООН, в результате российской агрессии, беженцами могут стать до 5 млн украинцев.
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