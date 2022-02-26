Россия заблокировала резолюцию Совбеза ООН об агрессии против Украины

Россия использовала право вето, чтобы заблокировать резолюцию Совета Безопасности ООН, осуждающую ее вторжение в Украину.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт ООН, Россия стала единственной страной, голосовавшей "против".

Еще три страны воздержались: Китай, Индия и Объединенные Арабские Эмираты.

За резолюцию, предусматривающую немедленное прекращение агрессии против Украины, проголосовали 11 стран. Резолюцию подали США и Албания.

Напомним, по оценкам ООН, в результате российской агрессии, беженцами могут стать до 5 млн украинцев.