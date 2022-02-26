Лідери Польщі, Литви та Німеччини у Берліні в суботу обговорять санкції проти Росії

Лідери Польщі, Литви та Німеччини зустрінуться у суботу в Берліні, щоб обговорити санкції проти Росії.

Про це написав у Twitter офіційний представник польського уряду Петро Мюллер, повідомляє "Європейська правда".

"З ініціативи прем'єр-міністра Моравецького сьогодні у Берліні відбудеться зустріч. Прем'єр-міністр Моравецький разом із президентом Литви проведуть переговори з канцлером Німеччини", - написав Мюллер у суботу.

Z inicjatywy premiera @MorawieckiM odbędzie się dzisiaj spotkanie w Berlinie. Premier @MorawieckiM wspólnie z prezydentem Litwy będą rozmawiać z kanclerzem Niemiec. Unia Europejska musi niezwłocznie przyjąć pakiet bezwzględnie twardych sankcji wobec Rosji ‼️ — Piotr Müller (@PiotrMuller) February 26, 2022

"Європейський союз має негайно ухвалити пакет безжально жорстких санкцій проти Росії", - додав він.

Мюллер не назвав час зустрічі.

Нагадаємо, напередодні санкції проти Путіна ввели ЄС та США. Також західні країни обговорюють можливість відключення РФ від платіжної системи SWIFT. Наразі проти цього три країни: Німеччина, Угорщина та Кіпр.

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