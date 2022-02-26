Лидеры Польши, Литвы и Германии в Берлине в субботу обсудят санкции против России

Лидеры Польши, Литвы и Германии встретятся в субботу в Берлине, чтобы обсудить санкции против России.

Об этом написал в Twitter официальный представитель польского правительства Петр Мюллер, сообщает "Европейская правда".

"По инициативе премьер-министра Моравецкого сегодня в Берлине состоится встреча. Премьер-министр Моравецкий вместе с президентом Литвы проведут переговоры с канцлером Германии", — написал Мюллер утром в субботу.

Z inicjatywy premiera @MorawieckiM odbędzie się dzisiaj spotkanie w Berlinie. Premier @MorawieckiM wspólnie z prezydentem Litwy będą rozmawiać z kanclerzem Niemiec. Unia Europejska musi niezwłocznie przyjąć pakiet bezwzględnie twardych sankcji wobec Rosji ‼️ — Piotr Müller (@PiotrMuller) February 26, 2022

"Европейский союз должен немедленно принять пакет безжалостно жестких санкций против России", - добавил он.

Мюллер не назвал время встречи.

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