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Лидеры Польши, Литвы и Германии в Берлине в субботу обсудят санкции против России

Суббота, 26 февраля 2022, 09:38

Лидеры Польши, Литвы и Германии встретятся в субботу в Берлине, чтобы обсудить санкции против России.

Об этом написал в Twitter официальный представитель польского правительства Петр Мюллер, сообщает "Европейская правда".

"По инициативе премьер-министра Моравецкого сегодня в Берлине состоится встреча. Премьер-министр Моравецкий вместе с президентом Литвы проведут переговоры с канцлером Германии", — написал Мюллер утром в субботу.

"Европейский союз должен немедленно принять пакет безжалостно жестких санкций против России", - добавил он.

Мюллер не назвал время встречи.

Подробно о намерениях Запада читайте в LIVE-трансляции БОРЬБА ЗА САНКЦИИ. Действия США, Европы и мира в день нападения на Киев.

О военных действиях во второй день вторжения читайте: Россия начала атаковать Киев. ОНЛАЙН.

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