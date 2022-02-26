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Чехія надсилає Україні кулемети, автомати і боєприпаси

Субота, 26 лютого 2022, 11:26

Чеський уряд схвалив у суботу відправку зброї та боєприпасів на суму 188 мільйонів крон (8,57 мільйона доларів), щоб допомогти Україні захиститися від нападу Росії.

Про це повідомило Міністерство оборони Чехії, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Вантаж, який включає кулемети, автомати та інше легке озброєння, буде доставлено чеською стороною до місця, обраного Україною, повідомляє міністерство.

"Наша допомога на цьому не закінчена!" - наголосили у відомстві.

Нагадаємо, уряд Нідерландів ухвалив рішення "якнайшвидше" відправити до України 200 зенітних ракет Stinger.

Україна почала отримувати "Стінгери" лише у лютому. Перше таке постачання здійснила Литва, передавши також пускові установки. Напередодні масштабного російського вторгнення Київ отримав ще одну партію комплексів Stinger від уряду Латвії. Ракети до ЗРК очікуються також від Естонії.

А у п'ятницю до України з Польщі прибула колона вантажівок з боєприпасами.

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