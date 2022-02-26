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Чехия отправляет Украине пулеметы, автоматы и боеприпасы

Суббота, 26 февраля 2022, 11:26

Чешское правительство одобрило в субботу отправку оружия и боеприпасов на сумму 188 миллионов крон (8,57 миллиона долларов), чтобы помочь Украине защититься от нападения России.

Об этом сообщило Министерство обороны Чехии, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Груз, включающий пулеметы, автоматы и другое легкое вооружение, будет доставлен чешской стороной в место, выбранное Украиной, сообщает министерство.

"Наша помощь на этом не окончена!" - отметили в ведомстве.

Напомним, правительство Нидерландов приняло решение "скорее" отправить в Украину 200 зенитных ракет Stinger.

Украина начала получать "Стингеры" только в феврале. Первые такие поставки осуществила Литва, передав также пусковые установки. В преддверии масштабного российского вторжения Киев получил еще одну партию комплексов Stinger от правительства Латвии. Ракеты в ЗРК ожидаются также от Эстонии.

А в пятницу в Украину из Польши прибыла колонна грузовиков с боеприпасами.

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