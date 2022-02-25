До України з Польщі прибула колона вантажівок з боєприпасами

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив про прибуття в Україну колони польських вантажівок з боєприпасами для української армії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Колона з боєприпасами, які ми передаємо Україні, вже дійшла до наших сусідів. Ми підтримуємо українців, ми солідарні та рішуче виступаємо проти російської агресії", - написав Блащак у Twitter.

Konwój z amunicją, którą przekazujemy Ukrainie dotarł już do naszych sąsiadów. Wspieramy Ukraińców, jesteśmy solidarni i stanowczo sprzeciwiamy się rosyjskiej agresji. pic.twitter.com/Wx5zoXBnBe — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) February 25, 2022

Раніше повідомлялося, що незабаром Польща закриє свій повітряний простір для російських літаків.

Нагадаємо, вперше про закриття повітряного простору для росіян заговорили у Британії. 24 лютого у новий пакет санкцій потрапив "Аерофлот". Подібний крок можливий і від ЄС.

Очікується, що подібні обмеження запровадять і інші держави; можливе схвалення таких санкцій усім Євросоюзом.

У відповідь Росія заборонила рейси та транзит для усіх літаків, "пов’язаних з Британією".