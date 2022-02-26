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Кулеба спростував фейк роспропаганди про "брудну бомбу"

Субота, 26 лютого 2022, 15:47

Глава МЗС Дмитро Кулеба категорично спростував фейк російської пропаганди нібито про "брудну бомбу", яку готує Україна.

Про це міністр написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Російська пропаганда зійшла з рейок і припускає, що Україна готується скинути "брудну бомбу" на територію Росії. Це хворий фейк. Україна не має ядерної зброї, не веде жодних робіт з її створення/придбання. Ми є відповідальним членом Договору про нерозповсюдження ядерної зброї", - написав глава МЗС України.

Президент РФ Владімір Путін погрожував країнам Заходу не втручатися у війну з Україною "наслідками, з якими ви ніколи не стикалися у своїй історії". Багато хто сприйняв це як загрозу застосування Росією ядерної зброї.

На це глава МЗС Франції відповідав, що Путін має розуміти, що у НАТО також є ядерна зброя.

Детально про наміри Заходу читайте в LIVE-трансляції БОРОТЬБА ЗА САНКЦІЇ. Дії США, Європи та світу у день нападу на Київ.

Про військові дії у другий день вторгнення читайте тут: Росія почала атакувати Київ. ОНЛАЙН.



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Війна з РФ роспропаганда Кулеба

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