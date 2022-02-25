Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Путін має розуміти, що у НАТО також є ядерна зброя – французький міністр

П'ятниця, 25 лютого 2022, 00:29

Президент Росії Володимир Путін, погрожуючи використанням ядерної зброї, повинен розуміти, що НАТО також є ядерним альянсом.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters, про це в  в ефірі телеканалу TF1 заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан.

Міністра запитали, чи сприймає він погрозу Путіна країнам не втручатися у війну з Україною  "наслідками, з якими ви ніколи не стикалися у своїй історії" як загрозу  застосування Росією ядерної зброї.

На це питання  Ле Дріан відповів ствердно. "Так, однак я думаю, що Володимир Путін також повинен зрозуміти, що Атлантичний альянс також має ядерну зброю. Це все, що я скажу з цього приводу", - заявив він.

Разом із тим Ле Дріан спростував вірогідність військової допомоги Україні.

Нагадаємо, 24 лютого президент Франції Еммануель Макрон подзвонив главі держави-агресора Владіміру Путіну і вимагав негайно припинити наступ на Україну. 

Про це повідомили у Єлисейському палаці, повідомляє "Європейська правда".

Макрон став першим лідером країн Заходу, який провів телефонну розмову з Путіним після відкритого нападу РФ на Україну.

"Після розмови з президентом України та консультацій з ним президент зателефонував Владіміру Путіну і зажадав негайного припинення російської військової операції, нагадавши, що Росія наражає себе на величезні санкції", - заявив Єлисейський палац.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Війна з РФ Франція Ядерна зброя

Статті

Росія має заплатити найвищу ціну за вторгнення: звернення до народів світу

Воєнні злочини Володимира Путіна та злочини проти миру кремлівської верхівки мають бути покарані. Час для діалогу та невиправданих сподівань вичерпано.
25 лютого 2022 — Верховна рада України

БОРОТЬБА ЗА САНКЦІЇ. Дії США, Європи та світу у день нападу на Київ. LIVE

День 2: відповідь Заходу на масштабне вторгнення РФ до України. У ЄС лишаються різні думки щодо санкцій, НАТО проводить екстрений саміт. Всі деталі в одному тексті
25 лютого 2022 — Європейська правда

Як працюють західні санкції та яку шкоду вони можуть завдати РФ

В чому сила західних санкцій? Як вони впливають на економіку РФ, навіть якщо ефект від них здається непомітним?
24 лютого 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда