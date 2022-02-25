Путін має розуміти, що у НАТО також є ядерна зброя – французький міністр

Президент Росії Володимир Путін, погрожуючи використанням ядерної зброї, повинен розуміти, що НАТО також є ядерним альянсом.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters, про це в в ефірі телеканалу TF1 заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан.

Міністра запитали, чи сприймає він погрозу Путіна країнам не втручатися у війну з Україною "наслідками, з якими ви ніколи не стикалися у своїй історії" як загрозу застосування Росією ядерної зброї.

На це питання Ле Дріан відповів ствердно. "Так, однак я думаю, що Володимир Путін також повинен зрозуміти, що Атлантичний альянс також має ядерну зброю. Це все, що я скажу з цього приводу", - заявив він.

Разом із тим Ле Дріан спростував вірогідність військової допомоги Україні.

Нагадаємо, 24 лютого президент Франції Еммануель Макрон подзвонив главі держави-агресора Владіміру Путіну і вимагав негайно припинити наступ на Україну.

Про це повідомили у Єлисейському палаці, повідомляє "Європейська правда".

Макрон став першим лідером країн Заходу, який провів телефонну розмову з Путіним після відкритого нападу РФ на Україну.

"Після розмови з президентом України та консультацій з ним президент зателефонував Владіміру Путіну і зажадав негайного припинення російської військової операції, нагадавши, що Росія наражає себе на величезні санкції", - заявив Єлисейський палац.