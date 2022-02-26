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Кулеба опроверг фейк роспропаганды о "грязной бомбе"

Суббота, 26 февраля 2022, 15:47

Глава МИД Дмитрий Кулеба категорически опроверг фейк российской пропаганды якобы о "грязной бомбе", которую готовит Украина.

Об этом министр написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Российская пропаганда сошла с рельсов и предполагает, что Украина готовится сбросить "грязную бомбу" на территорию России. Это больной фейк. Украина не имеет ядерного оружия, не ведет никаких работ по его созданию/приобретению. Мы являемся ответственным членом Договора о нераспространении ядерного оружия ", – написал глава МИД Украины.

Президент РФ Владимир Путин угрожал странам Запада не вмешиваться в войну с Украиной "последствиями, с которыми вы никогда не сталкивались в своей истории". Многие восприняли это как угрозу применения Россией ядерного оружия.

На это глава МИД Франции отвечал, что Путин должен понимать, что у НАТО тоже ядерное оружие.

Подробно о намерениях Запада читайте в LIVE-трансляции БОРЬБА ЗА САНКЦИИ. Действия США, Европы и мира в день нападения на Киев.

О военных действиях в третий день вторжения читайте здесь: Россия начала атаковать Киев. ОНЛАЙН.

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Война с РФ роспропаганда Кулеба

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