Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Туреччина роз’яснила, які винятки можливі для проходу суден РФ через її протоки

Субота, 26 лютого 2022, 21:31

В Анкарі пояснили, що закриття Босфору і Дарданелл для військових кораблів РФ не означатиме тотальної заборони на прохід кораблів.

Як повідомляє Hurriyet Daily News, про це розповів міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу.

Конвенція Монтре дає Туреччині право закривати свої протоки для військових кораблів у воєнний час.

"Туреччина може зупинити прохід військових кораблів через протоки. Але якщо кораблі однієї із воюючих сторін подають запит на повернення до місць дислокації, то їх мають пропустити", - зазначив він.

Міністр додав, що ці положення можуть бути застосовані, якщо Туреччина визнає війною конфлікт між Росією та Україною.

За Конвенцією Монтре від 1936 року, торгові судна можуть вільно проходити через Босфор і Дарданелли, але для військових кораблів є обмеження - залежно від того, чи вони належать одній з країн Чорноморського регіону. 

Окрім деяких загальних обмежень, для суден третіх країн є обмеження на тоннажність і час перебування у Чорному морі. 

В умовах воєнного часу можуть діяти жорсткіші обмеження.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 26 лютого заявив, що Туреччина запровадила заборону на прохід російських військових кораблів у Чорне море.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що НАТО повинен робити більш конкретні кроки та не обмежуватися заявами щодо України.

Детально про наміри Заходу читайте в LIVE-трансляції БОРОТЬБА ЗА САНКЦІЇ. Дії США, Європи та світу у день нападу на Київ.

Про військові дії у другий день вторгнення читайте тут: Росія почала атакувати Київ. ОНЛАЙН.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Війна з РФ Туреччина

Статті

Росія має заплатити найвищу ціну за вторгнення: звернення до народів світу

Воєнні злочини Володимира Путіна та злочини проти миру кремлівської верхівки мають бути покарані. Час для діалогу та невиправданих сподівань вичерпано.
25 лютого 2022 — Верховна рада України

ТИСК ЗАХОДУ. Дії США, Європи та світу під час нападів на Київ. LIVE

Відповідь Заходу на масштабне вторгнення РФ до України. У ЄС лишаються різні думки щодо санкцій, НАТО проводить екстрений саміт. Всі деталі в одному тексті.
25 лютого 2022 — Європейська правда

Як працюють західні санкції та яку шкоду вони можуть завдати РФ

В чому сила західних санкцій? Як вони впливають на економіку РФ, навіть якщо ефект від них здається непомітним?
24 лютого 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда