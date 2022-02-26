Туреччина роз’яснила, які винятки можливі для проходу суден РФ через її протоки

В Анкарі пояснили, що закриття Босфору і Дарданелл для військових кораблів РФ не означатиме тотальної заборони на прохід кораблів.

Як повідомляє Hurriyet Daily News, про це розповів міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу.

Конвенція Монтре дає Туреччині право закривати свої протоки для військових кораблів у воєнний час.

"Туреччина може зупинити прохід військових кораблів через протоки. Але якщо кораблі однієї із воюючих сторін подають запит на повернення до місць дислокації, то їх мають пропустити", - зазначив він.

Міністр додав, що ці положення можуть бути застосовані, якщо Туреччина визнає війною конфлікт між Росією та Україною.

За Конвенцією Монтре від 1936 року, торгові судна можуть вільно проходити через Босфор і Дарданелли, але для військових кораблів є обмеження - залежно від того, чи вони належать одній з країн Чорноморського регіону.

Окрім деяких загальних обмежень, для суден третіх країн є обмеження на тоннажність і час перебування у Чорному морі.

В умовах воєнного часу можуть діяти жорсткіші обмеження.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 26 лютого заявив, що Туреччина запровадила заборону на прохід російських військових кораблів у Чорне море.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що НАТО повинен робити більш конкретні кроки та не обмежуватися заявами щодо України.

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