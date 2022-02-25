Ердоган: НАТО має бути більш рішучим та не обмежуватися заявами щодо України

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що НАТО повинен робити більш конкретні кроки та не обмежуватися заявами щодо України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Anadolu.

Ердоган зазначив, що, на жаль, Євросоюз і всі ті, хто дотримується прозахідних поглядів, досі не продемонстрували серйозної та рішучої позиції з українського питання.

"Тільки й роблять, що виступають із безліччю порад на адресу України. Конкретних кроків нема. Поради озвучуються й досі. На сьогоднішньому саміті НАТО буде обговорено кроки з цього питання", - сказав турецький президент.

Як відомо, Північноатлантичний альянс збирає терміновий саміт по відеозв’язку 25 лютого, щоби ухвалити рішення про подальші дії.

Як повідомлялося, Європейський Союз на засіданні минулої ночі, що пройшло без пресконференції та без оприлюднення деталей, погодив потужний санкційний пакет.

Як повідомлялося, раніше у МЗС зібрали разом у інфографіку санкційні заходи держав світу.

Детально про наміри Заходу читайте в LIVE-трансляції БОРОТЬБА ЗА САНКЦІЇ. Дії США, Європи та світу у день нападу на Київ.

Про військові дії у другий день вторгнення читайте тут: Росія почала атакувати Київ. ОНЛАЙН.