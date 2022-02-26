Турция разъяснила, какие исключения возможны для прохода судов РФ через её проливы

В Анкаре объяснили, что закрытие Босфора и Дарданелл для военных кораблей РФ не будет означать тотальный запрет на проход кораблей.

Как сообщает Hurriyet Daily News, об этом рассказал министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

"Турция может закрыть для военных кораблей проход через проливы. Но если корабли одной из воюющих сторон подают запрос на возвращение в места дислокации, то их должны пропустить", - отметил он.

Министр добавил, что эти положения могут быть применены, если Турция признает войной конфликт между Россией и Украиной.

По Конвенции Монтре от 1936 года торговые суда могут свободно проходить через Босфор и Дарданеллы, но для военных кораблей есть ограничения - в зависимости от того, принадлежат ли они одной из стран Черноморского региона.

Кроме некоторых общих ограничений, для судов третьих стран есть ограничения на тоннажность и время пребывания в Черном море.

В условиях военного времени действуют более жесткие ограничения.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 26 февраля заявил, что Турция ввела запрет на проход российских военных кораблей в Черное море.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что НАТО должен делать более конкретные шаги и не ограничиваться заявлениями по Украине.

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