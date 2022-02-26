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Головний суперник Орбана вимагає не допускати роспропаганди у держЗМІ

Субота, 26 лютого 2022, 22:06

Лідер опозиційних сил, що конкуруватимуть з партією Віктора Орбана на майбутніх парламентських виборах в Угорщині, Петер Маркі-Зай закликав припинити трансляцію наративів російської пропаганди у державних ЗМІ.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє 444.hu.

"Ми вимагаємо негайно припинити трансляцію російської пропаганди в угорських державних ЗМІ! Ми вимагаємо надання угорцям достовірної інформації через телеканали й радіо, що фінансуються з наших податків", - заявив він.

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В іншому матеріалі видання повідомляє, що в перші дні війни РФ проти України в ефірах на деяких державних телеканалах лунали твердження, що не відображають реальної ситуації і співзвучні з російською пропагандою, зокрема, про те, що російські військові нібито не зустрічали спротиву, та що це Україна спровокувала війну.

Раніше прем'єр Угорщини заявляв, що його країні слід "триматися осторонь" від військового конфлікту між Україною та Росією та відмовився постачати озброєння Україні. Також Угорщина не погоджувалась з ідеєю відключення Росії від SWIFT за війну проти України.

Проте 26 лютого глава МЗС Петер Сіярто заявив, що Угорщина не заперечує проти нових санкцій проти РФ, включаючи відключення від платіжної системи SWIFT. Також Будапешт пропонує себе як місце для мирних переговорів РФ та України.

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Війна з РФ Угорщина

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