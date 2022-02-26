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Главный соперник Орбана требует не допускать роспропаганды в государственных СМИ

Суббота, 26 февраля 2022, 22:06

Лидер оппозиционных сил, конкурирующих с партией Виктора Орбана на предстоящих парламентских выборах в Венгрии, Петер Марки-Зай призвал прекратить трансляцию нарративов российской пропаганды в государственных СМИ.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает 444.hu.

"Мы требуем немедленно прекратить трансляцию российской пропаганды в венгерских государственных СМИ! Мы требуем предоставления венграм достоверной информации через телеканалы и радио, финансируемые по нашим налогам", - заявил он.

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В другом материале издание сообщает, что в первые дни войны РФ против Украины в эфирах на некоторых государственных телеканалах звучали утверждения, созвучные с российской пропагандой, в частности, о том, что российские военные якобы не встречали сопротивления, и что это Украина спровоцировала войну.

Ранее премьер Венгрии заявлял, что его стране следует "держаться в стороне" от военного конфликта между Украиной и Россией и отказался поставлять вооружение Украине. Также Венгрия не согласна с идеей отключения России от SWIFT за войну против Украины.

Однако 26 февраля глава МИД Петер Сиярто заявил, что Венгрия не возражает против новых санкций против РФ, включая отключение от платежной системы SWIFT, и предложил Будапешт как место для мирных переговоров РФ и Украины.

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Война с РФ Венгрия

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