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Орбан хоче "триматися далі від конфлікту" і не дасть зброї Україні

Середа, 23 лютого 2022, 20:59

Прем’єр-міністр Угорщини заявив, що його країні слід "триматися осторонь" від військового конфлікту між Україною та Росією та відмовився постачати озброєння Україні. 

Про це Орбан заявив у відео, опублікованому на його Facebook-сторінці після зустрічі в міністерстві оборони з військовими офіцерами, повідомляє "Європейська правда".

"Ситуація між Україною та Росією продовжує залишатися серйозною, навіть напруженою. Ми маємо зробити все, що у наших силах, щоб уникнути війни. Угорщина має залишатися осторонь від цього конфлікту, цього військового конфлікту, тому що безпека Угорщини є найважливішим інтересом", - сказав глава уряду Угорщини.

Орбан пропустив неформальну зустріч ЄС щодо України та РФ заради зустрічі з Болсонару

За словами Орбана, не може бути й мови про прийняття "лівих пропозицій" щодо відправлення зброї і солдатів в Україну. Хоча варто зазначити, що у внутрішній політичній дискусії в країні відсутні заклики до Віктора Орбана направити військових до України, натомість лунають заклики надати військове спорядження.

Орбан додав, що Угорщина має відігравати роль у міжнародних зусиллях щодо встановлення миру, готуючись до сценарію, в якому угорські військові та поліція мають впоратися з потоком біженців через кордон.

"Сьогодні у мене складається враження, що ми на це здатні, що безпека Угорщини в надійних руках", - заявив Віктор Орбан.

Як повідомлялося, Віктор Орбан зателефонував президенту України Володимиру Зеленському після рішення Росії визнати "незалежність" ОРДЛО. Він запевнив, що Угорщина, як і раніше, підтримуватиме суверенітет та територіальну цілісність України.

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Російська криза Угорщина Орбан

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