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ЄС розгляне пакет екстреної допомоги армії України

Субота, 26 лютого 2022, 22:41

Високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель запропонує Євросоюзу затвердити пакет екстреної допомоги українським збройним силам.

Про це Боррель повідомив у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

За його словами, в неділю міністри закордонних справ ЄС обговорять подальші заходи на підтримку України проти російської агресії.

"Я скликаю віртуальну зустріч міністрів закордонних справ ЄС завтра (у неділю. -  Ред.) о 18:00, щоб вжити подальших заходів на підтримку України проти агресії з боку Росії. Я запропоную пакет екстреної допомоги українським збройним силам, щоби підтримати їх у їхній героїчній боротьбі", - написав Боррель у суботу ввечері.

В суботу ціла низка країн Європейського союзу оголосили про направлення військової допомоги Україні.

Серед інших, Латвія передає Україні понад 30 вантажівок із боєприпасами, шоломами, сухпайками, медприладами та ліками, а також 500 тонн дизельного палива - крім того, будуть передані боєприпаси.

Бельгія підтримає українське військо 2 тисячами кулеметів та 3800 тоннами палива. 

Федеральний уряд Німеччини, який тижнями опирався поставкам зброї в Україну, в суботу схвалив рішення надати ЗСУ тисячу одиниць протитанкової зброї та 500 зенітних ракет Stinger.

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