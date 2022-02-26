ЕС рассмотрит пакет экстренной помощи армии Украины

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложит Евросоюзу утвердить пакет экстренной помощи украинским вооруженным силам.

Об этом Боррель сообщил в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

По его словам, в воскресенье министры иностранных дел ЕС обсудят дальнейшие меры по поддержке Украины против российской агрессии.

"Я созываю виртуальную встречу министров иностранных дел ЕС завтра (в воскресенье. - Ред.) в 18:00, чтобы принять дальнейшие меры в поддержку Украины против агрессии со стороны России. Я предложу пакет экстренной помощи украинским вооруженным силам, чтобы поддержать их в их героической борьбе", - написал Боррель в субботу вечером.

В субботу целый ряд стран Европейского союза объявили о направлении военной помощи в Украину.

Среди прочих, Латвия передает Украине более 30 грузовиков с боеприпасами, шлемами, сухпайками, медприборами и лекарствами, а также 500 тонн дизельного топлива – кроме того, будут переданы боеприпасы.

Бельгия поддержит украинское войско 2 тысячами пулеметов и 3800 тонн топлива.

Федеральное правительство Германии, которое неделями сопротивлялось поставкам оружия в Украину, в субботу одобрило решение предоставить ВСУ тысячу единиц противотанкового оружия и 500 зенитных ракет Stinger.