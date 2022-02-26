Латвія передає Україні понад 30 вантажівок допомоги: шоломи, боєприпаси і 500 тонн дизпалива

Латвія передає Україні понад 30 вантажівок із боєприпасами, шоломами, сухпайками, медприладами та ліками, а також 500 тонн дизельного палива - крім того, будуть передані боєприпаси.

Про це повідомив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс, пише "Європейська правда".

"Прямо зараз понад 30 вантажівок з індивідуальним екіпіруванням, подарованими Національними збройними силами Латвії, їдуть в Україну. Шоломи, сухпайки, медичні прилади та ліки. Також буде доставлена ​​велика партія боєприпасів", - написав він.

За словами міністра, народ Латвії пожертвував понад 1,5 млн євро і разом із благодійною організацією ziedot.lv було закуплено перші 500 тонн дизельного палива для ЗСУ.

Допомога також включає продукти харчування та пожертвування від Veselbas centrs 4 на суму понад 17 тисяч євро, включно з медичним приладдям.

Також серед допомоги 11 тисяч штук марлевих бинтів та одноразових рукавичок.

"Допомога вже в дорозі! Поки українська армія продовжує чинити опір російській агресії, буде незалежна Україна та безпечна Європа!", - написав Пабрікс.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич пояснив, що про РФ співатимуть пісні як про фашистів.

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