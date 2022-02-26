Байден заявив, що санкції єдине правильне покарання для РФ, інакше - третя світова

Президент США Джо Байден сказав, що санкції – це єдиний спосіб покарати Росію, не ризикуючи війною у глобальному масштабі.

Про це він заявив в інтерв'ю подкастеру та коментатору Брайану Тайлеру Коену, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

"У вас є два варіанти. Розпочати третю світову війну, вступити у війну з Росією фізично. Або другий: переконатися, що країна, яка діє всупереч міжнародному праву, заплатить за це", — сказав Байден.

Він зазначив, що однією з його головних стратегічних цілей у момент, коли Росія вторглася до України, є збереження єдності НАТО та Європейського Союзу.

"Моя мета з самого початку була переконатися, що я тримаю НАТО і Європейський союз на одній хвилі. Тому що єдине, що, на мою думку, Путін думав, що він міг би зробити, це розколоти НАТО, створивши велику діру, щоб він міг пройти. І цього не сталося", - сказав Байден.

Президент США також передбачає, що Росія заплатить високу ціну як у довгостроковій, так і короткостроковій перспективі за своє вторгнення в Україну, додавши, що конфлікт зближує Європу та НАТО.

"Він справляє ефект, прямо протилежний тому, на який розраховував", - сказав Байден.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати розглядають санкції проти російського центрального банку.

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