Байден заявил, что санкции единственное правильное наказание для РФ, иначе – третья мировая

Президент США Джо Байден сказал, что санкции - это единственный способ наказать Россию, не рискуя войной в глобальном масштабе.

Об этом он заявил в интервью подкастеру и комментатору Брайану Тайлеру Коэну, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"У вас есть два варианта. Начать третью мировую войну, вступить в войну с Россией физически. Или второй: убедиться, что страна, которая действует вопреки международному праву, заплатит за это", — сказал Байден.

Он отметил, что одной из его главных стратегических целей в момент, когда Россия вторглась в Украину, является сохранение единства НАТО и Европейского Союза.

"Моя цель с самого начала состояла в том, чтобы убедиться, что я держу всю НАТО и Европейский союз на одной волне. Потому что единственное, что, как я думаю, Путин думал, что он мог бы сделать, это расколоть НАТО, создав большую дыру, чтобы он мог пройти. И этого не произошло", — сказал Байден.

Президент США также предсказал, что Россия заплатит высокую цену как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе за свое вторжение в Украину, добавив, что конфликт сближает Европу и НАТО.

"Он производит эффект, прямо противоположный тому, на который рассчитывал", — сказал Байден.

Подробно о намерениях Запада читайте в LIVE-трансляции БОРЬБА ЗА САНКЦИИ. Действия США, Европы и мира в день нападения на Киев.

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