США можуть запровадити санкції проти центробанку Росії – ЗМІ

Сполучені Штати розглядають санкції проти російського центрального банку.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.

Цей крок у разі схвалення буде спрямовано на більшу частину резервів у розмірі 643 мільярдів доларів, які президент держави-агресора Путін накопичив перед своїм вторгненням в Україну.

Остаточне рішення не прийнято, але адміністрація Байдена в терміновому порядку розглядає всі варіанти, щоб утримати Путіна від подальшої розрухи в Україні. Сполучені Штати прагнуть робити кожен крок у поєднанні з союзниками по всій Європі для максимального впливу, зазначають вони.

Незрозуміло, наскільки ці дискусії просунулися вперед. Однак, за словами знайомого з цим питанням джерела, питання про потенційну атаку на російський центральний банк виникло під час розмов наприкінці січня.

Речниця Ради національної безпеки Білого дому відмовилася від коментарів.

У той час як Росія неухильно зменшує залежність від іноземної валюти, центральний банк все ще володів 16,4% своїх активів у доларах на кінець червня 2021 року, згідно з останніми офіційними даними, порівняно з 22,2% роком раніше. Частка євро зросла на 32,2%.

За словами Тіма Еша, стратега Bluebay Asset Management в Лондоні, цей крок був би "руйнівним" для Росії: "Ми побачили б обвал рубля".

Хоча це рішення було б безпрецедентним для економіки розміром з російську, США раніше вводили санкції проти центральних банків противників. У 2019 році міністерство фінансів внесло в чорний список монетарні органи Ірану та Венесуели за перенаправлення грошей, які підтримували дестабілізуючу діяльність у відповідних регіонах. Центральний банк Північної Кореї також потрапив у чорний список.

Втрата доступу до коштів за кордоном може боляче вдарити по "Банку Росії", оскільки він намагається підтримати рубль на валютному ринку, продаючи тверду валюту. Прямі інтервенції, про які було оголошено на початку цього тижня після того, як Путін наказав своїм військовим атакувати Україну, став першим випадком, коли "Банк Росії" з 2014 року проник на ринок.

Сполучені Штати також серйозно обмірковують, чи домагатися виключення Росії з платіжної системи SWIFT через вторгнення в Україну, оскільки союзники в Європі підтримують ідею накладення покарання, яке ще кілька днів тому здавалася малоймовірною.

Глава МЗС Дмитро Кулеба раніше повідомив, що країни Заходу дійшли згоди щодо відключення РФ від платіжної системи SWIFT і почали підготовку до впровадження цієї санкції.

Детально про наміри Заходу читайте в LIVE-трансляції БОРОТЬБА ЗА САНКЦІЇ. Дії США, Європи та світу у день нападу на Київ.

Про військові дії у третій день вторгнення читайте тут: Росія почала атакувати Київ. ОНЛАЙН.