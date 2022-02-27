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Португалія анонсувала військову допомогу для України

Неділя, 27 лютого 2022, 09:00

Португалія надасть Україні зброю і військове обладнання для допомоги у протидії російським військам. 

Про це в офіційному Twitter повідомило Міністерство оборони Португалії, пише "Європейська правда".

"На запит української влади Португалія надає військове обладнання - бронежилети, шоломи, тепловізори, гранати і боєприпаси різного калібру, портативні радіо, аналогові ретранслятори та автоматичні гвинтівки G3", - повідомляє оборонне відомство.

Нагадаємо, 26 лютого Німеччина різко змінила свою позицію щодо зброї для України під тиском інших союзників та схвалила рішення надати тисячу одиниць протитанкової зброї та 500 зенітних ракет Stinger.

Також Берлін дозволив Нідерландам надіслати Україні 400 ручних протитанкових гранатометів для допомоги у боротьбі з російськими військами, а Естонії - гаубиці, дозволу щодо яких чекали багато тижнів.

Про намір переглянути позицію щодо надання зброї повідомив також прем’єр Норвегії. 

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Португалія Війна з РФ

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