Україна отримала вантаж медичного обладнання з Азербайджану

До України прибув транспортний літак з Азербайджану з вантажем медичного обладнання для українських військових і постраждалих від нападу РФ.

Про це написав у Facebook посол України в Азербайджані Владислав Каневський, пише "Європейська правда".

"Україна почала отримувати з Азербайджану вкрай важливу для нас гуманітарну допомогу. У ніч на 27 лютого транспортний літак ІЛ-76 азербайджанської авіакомпанії "Silk Way West Airlines" здійснив поставку медикаментів та медичного обладнання для потреб постраждалих у результаті збройної агресії РФ", - написав Каневський.

Посол додав, що 27 лютого також планується відправка з Баку другого літака з гуманітарним вантажем.

"Щиро дякуємо дружньому Азербайджану за практичну підтримку України!", - додав він.

За даними "Європейської правди", літак прибув до Польщі, в аеропорт міста Жешув, звідки вантаж перевезуть наземним транспортом в Україну.

Напередодні президент Володимир Зеленський провів телефону з лідером Азербайджану Ільхамом Алієвим і повідомив, що заправкам азербайджанської мережі SOCAR в Україні доручено безоплатно надавати паливо для машин швидкої допомоги та ДСНС.

Нагадаємо, Португалія надасть Україні зброю і військове обладнання для допомоги у протидії російським військам.

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