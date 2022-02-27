Украина получила груз медицинского оборудования из Азербайджана

В Украину прибыл транспортный самолет из Азербайджана с грузом медицинского оборудования для украинских военных и пострадавших от нападения РФ.

Об этом написал в Facebook посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский, пишет "Европейская правда".

"Украина начала получать из Азербайджана очень важную для нас гуманитарную помощь. В ночь на 27 февраля транспортный самолет ИЛ-76 азербайджанской авиакомпании Silk Way West Airlines осуществил поставку медикаментов и медицинского оборудования для нужд пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ", - написал Каневский.

Посол добавил, что 27 февраля планируется отправка из Баку второго самолета с гуманитарным грузом.

"Искреннее спасибо дружественному Азербайджану за практическую поддержку Украины!", - добавил он.

По данным "Европейской правды", самолет прибыл в Польшу, в аэропорт города Жешув, откуда груз перевезут наземным транспортом в Украину.

Накануне президент Владимир Зеленский провел телефон с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и сообщил, что заправкам азербайджанской сети SOCAR в Украине поручено бесплатно предоставлять топливо для машин скорой помощи и ГСЧС.

Напомним, Португалия предоставит Украине оружие и военное оборудование для помощи в противодействии русским войскам.