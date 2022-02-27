Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Германия создаст специальный фонд в 100 млрд евро для Бундесвера

Воскресенье, 27 февраля 2022, 12:55

Бундесвер должен получить 100 миллиардов евро на инвестиции и проекты по вооружению из федерального бюджета через специальный фонд.

Об этом объявил канцлер Германии Олаф Шольц на внеочередном заседании в связи с войной в Украине, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

"Нападением на Украину президент России Путин хладнокровно начал захватническую войну. По одной причине: свобода украинцев бросает вызов его собственному репрессивному режиму. Это бесчеловечно. Это противоречит международному праву. Ничто и никто не может этого оправдать", – сказал он.

Канцлер также заявил, что "отныне, год за годом, Германия будет вкладывать более двух процентов своего ВВП в свою оборону".

Посол Украины в Германии Андрей Мельник ранее в воскресенье призвал Берлин предоставить большее количество оружия Украине и прекратить импорт российского сырья.

Накануне федеральное правительство Германии, которое неделями сопротивлялось поставкам оружия в Украину, в субботу одобрило решение предоставить ВСУ тысячу единиц противотанкового оружия и 500 зенитных ракет Stinger.

Кроме того, Германия разрешила Нидерландам послать Украине 400 ручных противотанковых гранатометов для помощи в борьбе с российскими войсками.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Война с РФ Германия

Статьи

Операция "изоляция": чего ждать Путину и как Россия будет обходить SWIFT-санкции

Санкции – это игра вдолгую. Они должны уничтожить Россию. Единственное условие: жители РФ, простые россияне, тоже должны страдать. Причем серьезно, ощутимо...
27 февраля 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Россия должна заплатить наивысшую цену за вторжение: обращение к народам мира

Военные преступления Владимира Путина и преступления против мира кремлевской верхушки должны быть наказаны. Время для диалога и неоправданных надежд исчерпано (укр.).
25 февраля 2022 — Верховная рада Украины

ДАВЛЕНИЕ ЗАПАДА. Действия США, Европы и мира в дни нападения на Киев. LIVE

День 2: ответ Запада на масштабное вторжение РФ в Украину. В ЕС расходятся мнения по поводу санкций, НАТО проводит экстренный саммит. Все детали в одном тексте.
25 февраля 2022 — Европейская правда