Германия создаст специальный фонд в 100 млрд евро для Бундесвера

Бундесвер должен получить 100 миллиардов евро на инвестиции и проекты по вооружению из федерального бюджета через специальный фонд.

Об этом объявил канцлер Германии Олаф Шольц на внеочередном заседании в связи с войной в Украине, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

"Нападением на Украину президент России Путин хладнокровно начал захватническую войну. По одной причине: свобода украинцев бросает вызов его собственному репрессивному режиму. Это бесчеловечно. Это противоречит международному праву. Ничто и никто не может этого оправдать", – сказал он.

Канцлер также заявил, что "отныне, год за годом, Германия будет вкладывать более двух процентов своего ВВП в свою оборону".

Посол Украины в Германии Андрей Мельник ранее в воскресенье призвал Берлин предоставить большее количество оружия Украине и прекратить импорт российского сырья.

Накануне федеральное правительство Германии, которое неделями сопротивлялось поставкам оружия в Украину, в субботу одобрило решение предоставить ВСУ тысячу единиц противотанкового оружия и 500 зенитных ракет Stinger.

Кроме того, Германия разрешила Нидерландам послать Украине 400 ручных противотанковых гранатометов для помощи в борьбе с российскими войсками.