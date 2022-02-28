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Пентагон у відповідь на ядерні погрози Путіна: здатні захистити себе, союзників і партнерів

Понеділок, 28 лютого 2022, 10:06

У Пентагоні не сумніваються в повідомленнях про те, що президент Росії Владімір Путін привів російські сили ядерного стримування у стан підвищеної бойової готовності, але заявляють, що Сполучені Штати здатні захистити себе, своїх союзників та партнерів.

Як повідомляє "Європейська правда", заявив високопоставлений чиновник Міноборони США.

"У нас немає підстав сумніватися в достовірності цих повідомлень", - сказав чиновник.

Для Путіна це непотрібний крок, оскільки Росія ніколи не була під загрозою з боку НАТО і, звичайно, з боку України, сказав чиновник.

За його словами, це загострення, оскільки потенційно задіює сили, які, якщо станеться прорахунок, можуть зробити ситуацію набагато небезпечнішою.

"Ми залишаємось впевненими в нашій здатності захистити себе, наших союзників і партнерів, і це включає в себе сферу стратегічного стримування", – сказав чиновник.

27 лютого Путін наказав перевести сили стримування в особливий режим бойового чергування.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна розглядає наказ Путіна перевести у готовність сили стримування, у тому числі ядерну зброю, як спробу тиску на українську делегацію перед переговорами. 

Прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила в неділю, що рішення президента Росії привести російські сили ядерного стримування у стан підвищеної бойової готовності є частиною схем створення загроз, яких не існує.

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