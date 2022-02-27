Білий дім відреагував на ядерні погрози Путіна

Прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила в неділю, що рішення президента Росії Владіміра Путіна привести російські сили ядерного стримування у стан підвищеної бойової готовності є частиною схем створення загроз, яких не існує.

Про це вона заявила в інтерв’ю ABC, повідомляє "Європейська правда".

"Це дійсно модель, яку ми спостерігали у президента Путіна в ході цього конфлікту, коли створюються неіснуючі загрози, щоб виправдати подальшу агресію. І світова спільнота, і американський народ повинні дивитися на це через цю призму", - сказала Псакі.

"Ми бачили, як він робив це знову і знову. Ніколи Росії не загрожував НАТО, ніколи не загрожувала Україна. Це все схема з боку президента Путіна", - додала речниця Білого дому.

На запитання, чи вважає уряд США, що Путін у якомусь сенсі психічно неврівноважений, Псакі заявив, що російський лідер ясно дав зрозуміти, що виключно його амбіції, які "виходять за рамки", виправдовують вторгнення в Україну.

"Я не збираюся давати оцінку його психічної стійкості, - сказала вона, - але скажу вам, звичайно, що риторика, дії, виправдання, яке він наводить для своїх дій, безумовно, глибоко турбують нас".

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна розглядає наказ президента РФ Владіміра Путіна перевести у готовність сили стримування, у тому числі ядерну зброю, як спробу тиску на українську делегацію перед переговорами.

Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд раніше назвала рішення Путіна неприйнятною ескалацією.