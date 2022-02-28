Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Пентагон в ответ на ядерные угрозы Путина: мы способны защитить себя, союзников и партнеров

Понедельник, 28 февраля 2022, 10:06

В Пентагоне не сомневаются в сообщениях, что президент России Владимир Путин привел российские силы ядерного сдерживания в состояние повышенной боевой готовности, но заявляют, что Соединенные Штаты способны защитить себя, своих союзников и партнеров.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил высокопоставленный чиновник Минобороны США.

"У нас нет оснований сомневаться в подлинности этих сообщений", - сказал чиновник.

Путину не нужен этот шаг, поскольку Россия никогда не была под угрозой со стороны НАТО и, конечно, со стороны Украины, сказал чиновник.

По его словам, это обострение, поскольку потенциально задействует силы, которые, если произойдет просчет, могут сделать ситуацию гораздо опаснее.

"Мы остаемся уверенными в нашей способности защитить себя, наших союзников и партнеров, и это включает в себя сферу стратегического сдерживания", – сказал чиновник.

27 февраля Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина рассматривает указ президента РФ Владимира Путина перевести в готовность силы сдерживания, в том числе ядерное оружие, как попытку давления на украинскую делегацию перед переговорами.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в воскресенье, что решение президента России Владимира Путина привести российские силы ядерного сдерживания в состояние повышенной боевой готовности является частью схем создания угроз, которых нет.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Война с РФ США Ядерное оружие

Статьи

Адский коктейль санкций: как Запад накажет экономику РФ

Никогда еще крупная экономика не становилась объектом подобных санкций. Это будет болезненный для России эксперимент, за которым будет наблюдать весь мир (укр.)
28 февраля 2022 — для Европейской правды

Операция "изоляция": чего ждать Путину и как Россия будет обходить SWIFT-санкции

Санкции – это игра вдолгую. Они должны уничтожить Россию. Единственное условие: жители РФ, простые россияне, тоже должны страдать. Причем серьезно, ощутимо...
27 февраля 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Россия должна заплатить наивысшую цену за вторжение: обращение к народам мира

Военные преступления Владимира Путина и преступления против мира кремлевской верхушки должны быть наказаны. Время для диалога и неоправданных надежд исчерпано (укр.).
25 февраля 2022 — Верховная рада Украины