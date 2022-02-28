Пентагон в ответ на ядерные угрозы Путина: мы способны защитить себя, союзников и партнеров

В Пентагоне не сомневаются в сообщениях, что президент России Владимир Путин привел российские силы ядерного сдерживания в состояние повышенной боевой готовности, но заявляют, что Соединенные Штаты способны защитить себя, своих союзников и партнеров.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил высокопоставленный чиновник Минобороны США.

"У нас нет оснований сомневаться в подлинности этих сообщений", - сказал чиновник.

Путину не нужен этот шаг, поскольку Россия никогда не была под угрозой со стороны НАТО и, конечно, со стороны Украины, сказал чиновник.

По его словам, это обострение, поскольку потенциально задействует силы, которые, если произойдет просчет, могут сделать ситуацию гораздо опаснее.

"Мы остаемся уверенными в нашей способности защитить себя, наших союзников и партнеров, и это включает в себя сферу стратегического сдерживания", – сказал чиновник.

27 февраля Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина рассматривает указ президента РФ Владимира Путина перевести в готовность силы сдерживания, в том числе ядерное оружие, как попытку давления на украинскую делегацию перед переговорами.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в воскресенье, что решение президента России Владимира Путина привести российские силы ядерного сдерживания в состояние повышенной боевой готовности является частью схем создания угроз, которых нет.