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Зеленський закликав ЄС невідкладно прийняти Україну за новою спеціальною процедурою

Понеділок, 28 лютого 2022, 11:07

Президент України Володимир Зеленський закликав Євросоюз невідкладно прийняти Україну за новою спеціальною процедурою. 

Як пише "Європейська правда", про це він сказав у зверненні 28 лютого. 

"Вчора я говорив з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн про подальші, ще більш сильні кроки. Європейці усвідомлюють, що наші солдати борються за нашу державу і всю Європу, за мир для всіх країн Європейського Союзу… І це дає нам повне право зробити наступне. 

Ми звертаємося до Європейського Союзу щодо невідкладного приєднання України за новою спеціальною процедурою. Ми вдячні партнерам за те, що вони поряд з нами. Але наша мета - бути разом з усіма європейцями і, головне, бути на рівних. Я впевнений, що це справедливо. Я впевнений, що ми на це заслужили. Я впевнений, що все це можливо", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, напередодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що вважає Україну "однією з нас" і хоче бачити її у ЄС. Попри це, вона не стала уточнювати, якими є шанси України на вступ до ЄС, особливо за прискореною програмою.

Останніми днями кілька країн закликали надати Україні перспективу членства, а Словаччина запропонувала створити спеціальну процедуру для приєднання України до ЄС. 

Також Євросоюз погодив надання Україні летальної зброї для відсічі агресії. Це перший випадок, коли ЄС надає таку допомогу третій країні. 

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Війна з РФ Зеленський Єврокомісія

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