Зеленський закликав ЄС невідкладно прийняти Україну за новою спеціальною процедурою
Президент України Володимир Зеленський закликав Євросоюз невідкладно прийняти Україну за новою спеціальною процедурою.
Як пише "Європейська правда", про це він сказав у зверненні 28 лютого.
"Вчора я говорив з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн про подальші, ще більш сильні кроки. Європейці усвідомлюють, що наші солдати борються за нашу державу і всю Європу, за мир для всіх країн Європейського Союзу… І це дає нам повне право зробити наступне.
Ми звертаємося до Європейського Союзу щодо невідкладного приєднання України за новою спеціальною процедурою. Ми вдячні партнерам за те, що вони поряд з нами. Але наша мета - бути разом з усіма європейцями і, головне, бути на рівних. Я впевнений, що це справедливо. Я впевнений, що ми на це заслужили. Я впевнений, що все це можливо", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, напередодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що вважає Україну "однією з нас" і хоче бачити її у ЄС. Попри це, вона не стала уточнювати, якими є шанси України на вступ до ЄС, особливо за прискореною програмою.
Останніми днями кілька країн закликали надати Україні перспективу членства, а Словаччина запропонувала створити спеціальну процедуру для приєднання України до ЄС.
Також Євросоюз погодив надання Україні летальної зброї для відсічі агресії. Це перший випадок, коли ЄС надає таку допомогу третій країні.