Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Словенія виступила за надання Україні перспективи членства у ЄС

Неділя, 27 лютого 2022, 07:14

Cловенія приєдналася до країн, лідери яких висловлюються за надання Україні перспективи членства у ЄС.

Як повідомляє Euractiv, про це спільно з прем’єром Польщі заявив прем’єр-міністр Словенії Янес Янша. 

Вони закликали Європейську раду ухвалити "швидкі й сміливі рішення", наголошуючи, що ЄС важливо піти "набагато далі", ніж жорсткі санкції проти Росії за її агресію.

"Якщо ЄС не буде розширюватися - то буде розширюватися хтось інший… Ми повинні підготувати амбітний та конкретний план швидкої інтеграції України у ЄС до 2030 року", - зазначили прем’єри у листі до президента Євроради Шарля Мішеля. Копії були надіслані усім іншим країнам-членам Євросоюзу. 

Лист був надісланий за день до початку повномасштабної війни Росії проти України. 

Янес Янша 27 лютого нагадав про заклик у своєму Twitter.

"Якщо ЄС не буде розширюватися - то буде розширюватися хтось інший. Україна входить до нашої європейської родини", - написав він. 

26 лютого за надання Україні статусу кандидата на членство у Євросоюзі висловилися президенти Польщі та Естонії. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Словенія Війна з РФ Польща Єврокомісія

Статті

Росія має заплатити найвищу ціну за вторгнення: звернення до народів світу

Воєнні злочини Володимира Путіна та злочини проти миру кремлівської верхівки мають бути покарані. Час для діалогу та невиправданих сподівань вичерпано.
25 лютого 2022 — Верховна рада України

ТИСК ЗАХОДУ. Дії США, Європи та світу під час нападів на Київ. LIVE

Відповідь Заходу на масштабне вторгнення РФ до України. У ЄС лишаються різні думки щодо санкцій, НАТО проводить екстрений саміт. Всі деталі в одному тексті.
25 лютого 2022 — Європейська правда

Як працюють західні санкції та яку шкоду вони можуть завдати РФ

В чому сила західних санкцій? Як вони впливають на економіку РФ, навіть якщо ефект від них здається непомітним?
24 лютого 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда