Зеленский призвал ЕС безотлагательно принять Украину по новой специальной процедуре
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз безотлагательно принять Украину по новой специальной процедуре.
Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в обращении 28 февраля.
"Вчера я говорил с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен о дальнейших, еще более сильных шагах. Европейцы отдают себе отчет, что наши солдаты борются за наше государство и всю Европу, за мир для всех стран Европейского Союза… И это дает нам полное право сделать следующее.
Мы обращаемся к Европейскому Союзу за безотлагательным присоединением Украины по новой специальной процедуре. Мы благодарны партнерам за то, что они рядом с нами. Но наша цель – быть вместе со всеми европейцами и, главное, быть на равных. Я уверен, что это справедливо. Я уверен, что мы это заслужили. Я уверен, что все это возможно", – заявил Зеленский.
Напомним, накануне президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что считает Украину "одной из нас" и хочет видеть ее в ЕС. Несмотря на это, она не стала уточнять, каковы шансы Украины на вступление в ЕС, особенно – по ускоренной программе.
В последние дни несколько стран призвали предоставить Украине перспективу членства, а Словакия предложила создать специальную процедуру присоединения Украины к ЕС.
Также Евросоюз согласовал предоставление Украине летального оружия для отражения агрессии. Это первый случай, когда ЕС оказывает такую помощь третьей стране.