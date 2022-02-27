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Словаччина пропонує створити спеціальну процедуру для приєднання України до ЄС

Неділя, 27 лютого 2022, 22:25

Словаччина пропонує ЄС створити нову спеціальну процедуру для приєднання України до Європейського Союзу, щоб у майбутньому допомогти Україні стати на ноги і відновитися після війни.

Про це в інтерв’ю Politico заявив прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер, повідомляє "Європейська правда".

Лідер Словаччини висловив жаль із приводу бомбардувань Росією цивільних в Україні та наполягав на створенні нової процедури членства в ЄС для Києва.

Президент України Володимир Зеленський у минулі вихідні виступив з публічним зверненням з приводу вступу України до ЄС, заявивши, що зараз вирішальний момент для ухвалення рішення про це. Словаччина, яка межує з Україною, виступає за те, щоб заклик Києва у Євросоюзі сприйняли серйозно.

"У четвер вранці ми прокинулися в новому світі", - сказав Хегер. Він пояснив, що у зв’язку з війною Європі зараз необхідно подати Києву сигнал.

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"Вони борються за себе, вони борються за нас - вони борються за свободу. Ми повинні розуміти, що вони захищають нашу систему, наші цінності, і ми маємо бути разом із ними. Тому немає часу вагатися з цього приводу", - сказав Хегер.

Прем'єр-міністр Словаччини пропонує, щоб для України створили абсолютно новий підхід інтеграції в ЄС - "цілком новий шлях" для держави, яка пройшла через війну і "хоче стати частиною Європи".

Хегер вважає, що цей підхід повинен містити також допомогу у відновленні України.

"Ми маємо допомогти їм стати на ноги, і ми маємо придумати нові інструменти", - сказав він, висуваючи ідею створення фонду відновлення України.

Хегер підкреслив, що Росія націлилася на українську інфраструктуру під час вторгнення, тому "потрібно буде вкрай багато інвестицій, щоб привести країну в ту форму, в якій вони були тиждень тому".

Хегер додав, що очікує на "спрагу реформ в Україні як ніколи раніше".

Після початку вторгнення Росії низка країн ЄС заявили, що  підтримають заявку України на вступ до ЄС. Першими стали Польща, Словенія та Литва, а в неділю свою позицію озвучила Ірландія.



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Війна з РФ Асоціація з ЄС Словаччина

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