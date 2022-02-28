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Литва просить Міжнародний кримінальний суд розслідувати воєнні злочини в Україні

Понеділок, 28 лютого 2022, 12:10

Уряд Литви оголосив у понеділок, що звернеться до прокурорів Міжнародного кримінального суду з проханням розслідувати "воєнні злочини та злочини проти людства в Україні".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

"Щодня надходять нові матеріали, але наразі у нас їх достатньо, щоб подати запит", – сказала прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте на засіданні кабінету міністрів.

Міністр юстиції Литви Евеліна Добровольська заявила, що було запропоновано зв'язатися з прокурором для надання інформації, щоб прокурор міг "перевірити її" та розпочати розслідування.

"У прокуратуру передано повідомлення з проханням розслідувати ситуацію в Україні щодо воєнних злочинів Росії та Білорусі за Восьмою статтею Римського статуту та злочинів проти людяності за Сьомою статтею Римського статуту. У Міжнародному кримінальному суді порушиться питання про відповідальність конкретних осіб, які приймають рішення – це Путін та Лукашенко ", - сказала вона.

Нагадаємо, Україна офіційно направила позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі та вимагає призначити слухання вже наступного тижня.

Прокурор розташованого у Гаазі Міжнародного кримінального суду Карім Хан раніше висловив занепокоєність через російське вторгнення до України та задекларував, що суд може взятися за цю справу.

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Литва Міжнародні суди Війна з РФ

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