Україна направила позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі

Україна офіційно направила позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі та вимагає призначити слухання вже наступного тижня.

Про це написав у Twitter президент України Володимир Зеленський, повідомляє "Європейська правда".

"Україна подала скаргу проти Росії до Міжнародного суду. Росія має бути притягнута до відповідальності за маніпулювання поняттям геноциду для виправдання агресії. Ми просимо ухвалити термінове рішення, яке наказує Росії припинити військові дії зараз, і очікуємо, що судові процеси почнуться наступного тижня", - написав Зеленський.

Ukraine has submitted its application against Russia to the ICJ. Russia must be held accountable for manipulating the notion of genocide to justify aggression. We request an urgent decision ordering Russia to cease military activity now and expect trials to start next week.