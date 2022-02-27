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Україна направила позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі

Неділя, 27 лютого 2022, 12:59

Україна офіційно направила позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі та вимагає призначити слухання вже наступного тижня.

Про це написав у Twitter президент України Володимир Зеленський, повідомляє "Європейська правда".

"Україна подала скаргу проти Росії до Міжнародного суду. Росія має бути притягнута до відповідальності за маніпулювання поняттям геноциду для виправдання агресії. Ми просимо ухвалити термінове рішення, яке наказує Росії припинити військові дії зараз, і очікуємо, що судові процеси почнуться наступного тижня", - написав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що Україна збирає докази про воєнні злочини РФ в українських містах та передасть їх до Гааги.

Російська армія обстріляла, імовірно, з "Градів" дитячий будинок у місті Ворзель Київської області, у якому перебувало 50 дітей. Постраждалих внаслідок обстрілу немає.

Крім того, окупанти обстріляли "ураганами" Охтирку, потрапили в жилий масив, бомбосховища, дитячий садок. Кількість поранених і загиблих невідома, є важко поранені діти.

Прокурор розташованого у Гаазі міжнародного кримінального суду Карім Хан раніше висловив занепокоєність через російське вторгнення до України та задекларував, що суд може взятися за цю справу.

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