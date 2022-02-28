Литва просит Международный уголовный суд расследовать военные преступления в Украине

Правительство Литвы объявило в понедельник, что обратится к прокурорам Международного уголовного суда с просьбой расследовать "военные преступления и преступления против человечества в Украине".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

"Ежедневно поступают новые материалы, но сейчас у нас их уже достаточно, чтобы подать запрос", – сказала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните на заседании кабинета министров.

Министр юстиции Литвы Эвелина Добровольская заявила, что было предложено связаться с прокурором для предоставления информации, чтобы прокурор мог "проверить ее" и начать расследование.

"В прокуратуру передано сообщение с просьбой расследовать ситуацию в Украине по военным преступлениям России и Беларуси по Восьмой статье Римского устава и преступлениям против человечности по Седьмой статье Римского устава. В Международном уголовном суде поднимется вопрос об ответственности конкретных лиц, принимающих решение – это Путин и Лукашенко", – сказала она.

Украина официально направила иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге и требует назначить слушания уже на следующей неделе.

Прокурор расположенного в Гааге Международного уголовного суда Карим Хан ранее выразил обеспокоенность по поводу российского вторжения в Украину и задекларировал, что суд может взяться за это дело.

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