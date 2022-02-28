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В уряді Британії допустили нове спрощення правил в'їзду для українців, що виїздять до родичів

Понеділок, 28 лютого 2022, 12:34

В уряді Британії допустили розширення своїх переглянутих правил в’їзду для громадян України, яких хочуть забрати до себе родичі у Британії у зв'язку з війною.

Як повідомляє The Guardian, про це сказав міністр оборони Бен Воллес, пише "Європейська правда".

"Нам потрібно подумати над тими заходами, які анонсувала Європа з огляду на кризу біженців. Ми будемо переглядати всі заходи", - сказав Бен Воллес.

Згідно з планами, які оприлюднили у неділю 27 лютого і згодом мають винести у парламент, громадянам України, які мають посвідку на проживання у Британії, хочуть дозволити забирати до себе найближчих родичів.

У Міністерстві внутрішніх справ зазначили, що візи будуть доступні лише для другого з подружжя/партнера протягом щонайменш 2 років, якщо шлюб не був оформлений; батьків та неповнолітніх дітей, або дорослих родичів, які є опікунами.

В опозиції розкритикували цей підхід, зауважуючи, що в такому разі на практиці українці в Британії не зможуть забрати братів або сестер.

Нагадаємо, Європейський Союз узгодив рішення приймати українських біженців терміном до 3 років без попереднього запиту на надання притулку. Рішення було узгоджено одностайно і має бути офіційно затверджене у понеділок.

ЄС станом на сьогодні очікує переміщення понад семи мільйонів українців в результаті війни, яку розв’язала Росія.

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