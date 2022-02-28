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В правительстве Британии допустили новое упрощение правил въезда для украинцев, выезжающих к родственникам

Понедельник, 28 февраля 2022, 12:34

В правительстве Британии допустили расширение своих пересмотренных правил въезда для граждан Украины, которых хотят забрать родственники в Британию в связи с войной.

Как сообщает The Guardian, об этом сказал министр обороны Бен Уоллес, пишет "Европейская правда".

"Нам нужно подумать над теми мерами, которые анонсировала Европа, учитывая кризис беженцев. Мы будем пересматривать все меры", - сказал Бен Воллес.

Согласно планам, которые обнародовали в воскресенье 27 февраля и впоследствии должны вынести в парламент, гражданам Украины, имеющим вид на жительство в Британии, хотят разрешить забирать к себе ближайших родственников.

В Министерстве внутренних дел отметили, что визы будут доступны только для второго супруга/партнера в течение не менее двух лет, если брак не был оформлен; родителей и несовершеннолетних детей или взрослых родственников, которые являются опекунами.

В оппозиции подвергли критике этот подход, отмечая, что в таком случае на практике украинцы в Британии не смогут забрать братьев или сестер.

Напомним, Европейский Союз согласовал решение принимать украинских беженцев сроком до трех лет без предварительного запроса на предоставление убежища. Решение было согласовано единогласно и должно быть официально утверждено в понедельник.

ЕС на сегодняшний день ожидает перемещения более семи миллионов украинцев в результате войны, которую развязала Россия.

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