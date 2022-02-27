ЄС погодився приймати українських біженців на 3 роки без запиту на притулок

Європейський Союз узгодив рішення приймати українських біженців терміном до 3 років без попереднього запиту на надання притулку.

Відповідне рішення ухвалили на неформальній зустрічі глав МЗС країн-членів, пише "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

Рішення було узгоджено одностайно і має бути офіційно затверджене у понеділок.

"Ми не можемо назвати їх мігрантами, це біженців, які шукають притулку і тікають від війни. Ми надзвичайно стурбовані гуманітарними наслідками цієї трагедії. І ми маємо діяти швидко, щоб підтримати цих людей і країни, які погодяться їх прийняти", - сказав після зустрічі глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Він зазначив, що ЄС активував свій Механізм цивільного захисту і вже 18 країн-членів направили гуманітарну допомогу в Україну.

"Подивимося, що буде в наступні дні, але поки число людей, які залишають країну, зростає", - додав Боррель.

Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну до Польщі виїхали 187 тисяч людей.

Понад 43 тисячі українців прибули до Румунії за три дні після того, як Росія вторглася в Україну з суші, моря та повітря.

В ООН очікують, що через війну Україну залишать до 5 млн українців.