Лідер найбільшої групи у Європарламенті закликав надати Україні перспективу членства

Лідер Європейської народної партії, найбільшої групи у Європарламенті, Манфред Вебер закликав швидко надати Україні перспективу вступу до ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це він пише у колонці для впливової німецької газети FAZ.

"Український народ зараз захищає наші цінності від російських загарбників. Тому країні потрібно швидко надати європейську перспективу",

Вебер пише, що Європі має бути соромно за своє надто наївне сприйняття диктатора Путіна, внаслідок чого Україна тепер веде боротьбу за своє існування.

"Хоча бомби падають на Україну, його (Путіна) агресивна війна спрямована проти свободи і демократії загалом. Коли зараз майже всі країни Європи надають Україні зброю, вони підтримують боротьбу європейців за свободу, які захищають наші цінності в Україні. Федеральному уряду знадобилось багато часу, щоб усвідомити це. Тепер нашо обов’язок — робити усе можливе, щоб допомогти Україні і вгамувати Путіна", - зазначає він.

Манфред Вебер зазначає, що дії Путіна як ніколи об’єднали Європу, а Україна зараз виглядає втіленням європейських цінностей і повноправною частиною Європи.

"Якщо президент Зеленський на вихідних підняв питання про членство — це честь для блоку, а не проблема. Українці хочуть знати, чи має значення їхня боротьба, чи є шанс вступу до ЄС. Наша відповідь має бути тільки "так", - пише Вебер. - Зараз потрібні швидкі і цілеспрямовані заходи. Якщо статус країни-кандидата може допомогти — це варто розглянути".

Він також висловлюється за максимально жорстке стримування Путіна, зауважуючи, що зараз ЄС проходить тест на здатність не тільки обіцяти серйозні наслідки, а й реалізовувати їх. Вебер вказує, що слабкість російської економіки є "ахіллесовою п’ятою" Путіна, тоді як найбільша сила ЄС — його сильна економіка.

Вебер додає, що самих лише санкцій недостатньо — за те, що зробив Путін, потрібно заборонити роботу російського бізнесу у ЄС, остаточно "поховати" Північний потік-2 і задуматися щодо ПП1, продумувати наступні санкції проти російських банків, олігархів, держкомпаній, обмеження експорту — але передусім вдаватись до кроків, які будуть бити по правлячій верхівці.

Манфред Вебер заувжаує також, що ці події — сигнал для Європи про необхідність посилювати власну обороноздатність, тому що "Путін розуміє лише політику сили", а також збільшувати енергетичну незалежність і позбавлятись залежності від російських ресурсів.

Нагадаємо, напередодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що вважає Україну "однією з нас" і хоче бачити її у ЄС. Попри це, вона не стала уточнювати, якими є шанси України на вступ до ЄС, особливо за прискореною програмою.

Останніми днями кілька країн закликали надати Україні перспективу членства, а Словаччина запропонувала створити спеціальну процедуру для приєднання України до ЄС.