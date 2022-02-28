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Літаки НАТО почали цілодобове патрулювання над країнами Балтії

Понеділок, 28 лютого 2022, 17:36

Літаки НАТО перейшли на цілодобове патрулювання над країнами Балтії.

Як повідомляє ERR, про це заявив командувач Повітряних сил Естонії Рауно Сірк, пише "Європейська правда".

За його словами, це зумовлено тим, що Альянс підвищив рівень готовності повітряних сил у Балтії на тлі збройної агресії РФ проти України. Декілька країн членів надали додаткові літаки для того, щоб демонструвати більшу присутність на східному флангу НАТО.

Як повідомлялося, у день початку масштабної війни РФ проти України США направили винищувачі F-35 до Литви та Естонії.

Додаткові винищувачі західних членів НАТО перекинули також до Польщі і Румунії.

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Війна з РФ Альянс

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