Самолеты НАТО начали круглосуточное патрулирование стран Балтии

Самолеты НАТО перешли на круглосуточное патрулирование стран Балтии.

Как сообщает ERR, об этом заявил командующий Воздушными силами Эстонии Рауно Сирк, пишет "Европейская правда".

По его словам, это обусловлено тем, что Североатлантический альянс повысил уровень готовности воздушных сил в Балтии на фоне вооруженной агрессии РФ против Украины. Несколько стран-членов предоставили дополнительные самолеты для того, чтобы демонстрировать большее присутствие на восточном фланге НАТО.

Как сообщалось, в день начала масштабной войны РФ против Украины США направили истребители F-35 в Литву и Эстонию.

Дополнительные истребители западных членов НАТО перебросили в Польшу и Румынию.

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