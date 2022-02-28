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Макрон провів телефонні розмови з Зеленським і Путіном

Понеділок, 28 лютого 2022, 17:15

Президент Франції Еммануель Макрон провів окремі телефонні розмови з президентом України Володимиром Зеленським і президентом Росії Владіміром Путіним.

Про це повідомив Єлисейський палац, пише "Європейська правда".

За даними палацу, розмова з Путіним тривала одну годину 30 хвилин. Макрон попросив Путіна припинити удари по цивільному населенню та убезпечити основні дороги в Україні. 

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За даними офісу французького президента, російський президент "підтвердив свою готовність до цього". 

Макрон заявив, що наполягає на "необхідності негайного припинення вогню".

Президент Макрон також кілька разів поговорив з Володимиром Зеленським впродовж останніх годин, заявили у президента Франції.

Як відомо, у районі українсько-білоруського кордону вже кілька годин тривають переговори між делегаціями України та держави-агресора.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що умови України на переговорах з Росією – припинення вогню та виведення всіх російських військ із території України.

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