Путин хочет Крым, нейтралитет и "денацификацию" Украины для прекращения войны
Понедельник, 28 февраля 2022, 18:04
Президент России Владимир Путин в разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном назвал условия прекращения войны против Украины.
Об этом сообщила пресс-служба Кремля после телефонного разговора Путина с Макроном.
Путин заявил, что "урегулирование ситуации в Украине" возможно только при безусловном учете "законных интересов России в сфере безопасности".
В Кремле выдвинули три условия:
- признание российского суверенитета над Крымом;
решение задач по "демилитаризации и денацификации украинского государства"
обеспечение его "нейтрального статуса".
Как известно, в районе украино-белорусской границы уже несколько часов продолжаются переговоры между делегациями Украины и государства-агрессора.
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что условия Украины на переговорах с Россией – прекращение огня и вывод всех российских войск с территории Украины.
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