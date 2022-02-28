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Енергогігант Shell розриває партнерства з "Газпромом" і виходить з "Північного потоку-2"

Понеділок, 28 лютого 2022, 20:30

Shell, транснаціональна корпорація зі штаб-квартирою в Гаазі, оголосила про намір вийти із спільних підприємств із російським "Газпромом".

Про це йдеться у заяві компанії, повідомляє Reuters.

Shell залишить флагманський завод з виробництва СПГ "Сахалін-2", в якому їй належить 27,5% акцій, і який на 50% керується російським газовим гігантом "Газпромом".

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Компанія також планує припинити свою участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2" з Росії до Німеччини, у фінансуванні якого брала участь у складі консорціуму компаній.

Shell заявила, що рішення про вихід із спільних підприємств в РФ призведе до знецінення активів.  Наприкінці 2021 року Shell мала необоротні активи в цих підприємствах в Росії обсягом близько 3 мільярдів доларів.

"Ми шоковані загибеллю людей в Україні, про яку ми шкодуємо, внаслідок безглуздого акту військової агресії, який загрожує європейській безпеці", - йдеться у заяві генерального директора Shell Бена ван Бердена.

Рішення було ухвалено наступного дня після того, як компанія BP відмовилася від своєї частки у російському нафтовому гіганті "Роснефти".

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