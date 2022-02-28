Энергогигант Shell разрывает партнерства с "Газпромом" и выходит из "Северного потока-2"

Shell, транснациональная корпорация со штаб-квартирой в Гааге, объявила о намерении выйти из совместных предприятий с российским "Газпромом".

Об этом говорится в заявлении компании, сообщает Reuters.

Shell покинет флагманский завод по производству СПГ "Сахалин-2", в котором ей принадлежит 27,5% акций и который на 50% управляется российским газовым гигантом "Газпромом".

Компания также планирует прекратить свое участие в строительстве газопровода "Северный поток-2" из России в Германию, в финансировании которого участвовала в составе консорциума компаний.

Shell заявила, что решение о выходе из совместных предприятий в РФ приведет к обесцениванию активов. В конце 2021 года Shell имела необратимые активы в этих предприятиях в России в объеме около 3 миллиардов долларов.

"Мы шокированы гибелью людей в Украине, о которой мы сожалеем, в результате бессмысленного акта военной агрессии, угрожающего европейской безопасности", - говорится в заявлении генерального директора Shell Бена ван Бердена.

Решение было принято на следующий день после того, как компания BP отказалась от своей доли в российском нефтяном гиганте "Роснефти".