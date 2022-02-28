США обмежують Росію в ООН: 12 дипломатів РФ оголосили персонами нон грата

Сполучені штати Америки відкликали акредитацію у 12 російських дипломатів, ті мають залишити країну за тиждень.

Про це заявив посол РФ при Організації об’єднаних націй Васілій Небендзя, якого цитує Інтерфакс.

"Нам заявлено, що 12 людей з персоналу російської дипмісії були оголошені персонами нон грата, і вони мають залишити Штати до 7 березня", - повідомив він.

Російський дипломат вважає це рішення "черговими ворожими діями проти російської місії в ООН" та звинувачує США у "грубих порушення своїх зобов'язань".

Варто зауважити, що США, як держава, де розташована штаб-квартира ООН, має особливий порядок поводження з дипломатами, що акредитовані при ООН. Штати не мають право самостійно вирішувати, чи надавати конкретному дипломатові акредитацію, тощо. Позбавлення акредитації або недопуск дипломата, акредитованого при ООН, можливий лише у разі доведення, що той займався діяльністю, не пов’язаною з ООН – наприклад, розвідувальною.

Деталі звинувачень на адресу дипломатів з місії РФ не розголошуються.

Небендзя заявив про намір Росії ініціювати арбітраж з цього питання.

Як повідомлялося, напередодні в МЗС РФ також оголосили, що міністра Лаврова не пускають на зустріч ООН через нові санкції.

Перед тим Зеленський закликав генсека ООН позбавити Росію права голосу в Радбезі організації.