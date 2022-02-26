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Зеленський закликав генсека ООН позбавити Росію права голосу в Радбезі організації

Субота, 26 лютого 2022, 20:40

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з генеральним секретарем ООН Антоніо Гутеррішем підняв питання про позбавлення РФ права голосу в Раді безпеки ООН.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у своєму Twitter.

"Позбавити країну-агресора права голосу в Раді Безпеки ООН, кваліфікувати дії та заяви РФ як геноцид українського народу, допомогти з доставкою трупів російських солдатів. Говорив про це з генсеком ООН Антоніо Гутеррішем", - написав Зеленський. 

Раніше постпред України в ООН підняв питання про законність членства Росії у Радбезі. Також Київ просив організацію змінити порядок роботи у зв’язку з війною РФ проти України і зробити це питання пріоритетним. 

Більше про це, чому українські дипломати оспорюють, що Росія є повноправним членом ООН, дивіться у нашому відео, а також читайте у матеріалі Сергія Сидоренка Росія фальсифікує своє членство в Радбезі та в ООН? Детально про звинувачення України

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Зеленський Війна з РФ ООН

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