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США ограничивают Россию в ООН: 12 дипломатов РФ объявили персонами нон грата

Понедельник, 28 февраля 2022, 22:43

Соединенные штаты Америки отозвали аккредитацию у 12 российских дипломатов, те обязаны покинуть страну через неделю.

Об этом заявил посол РФ при Организации объединенных наций Василий Небендзя, которого цитирует Интерфакс.

"Нам заявлено, что 12 человек из персонала российской дипмиссии были объявлены персонами нонграта, и они должны покинуть Штаты до 7 марта", - сообщил он.

Российский дипломат считает это решение "очередными враждебными действиями против российской миссии в ООН" и обвиняет США в "грубом нарушении своих обязательств".

Следует заметить, что США как государство, где расположена штаб-квартира ООН, имеет особый порядок обращения с дипломатами, аккредитованными при ООН. Штаты не имеют права самостоятельно решать или предоставлять конкретному дипломату аккредитацию. Лишение аккредитации или недопуск дипломата, аккредитованного при ООН, возможно только в случае наличия доказательств, что тот занимался деятельностью, не связанной с ООН – например, разведывательной.

Детали обвинений в адрес дипломатов по миссии РФ не разглашаются.

Небендзя заявил о намерении России инициировать арбитраж по этому вопросу.

Как сообщалось, накануне в МИД РФ также объявили, что министра Лаврова не пускают на встречу ООН из-за новых санкций.

Перед тем Зеленский призвал генсека ООН лишить Россию права голоса в Совбезе организации.

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ООН Россия США

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