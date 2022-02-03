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Байден і Макрон пообіцяли координувати відповідь на військове нарощування РФ

Четвер, 3 лютого 2022, 08:01

Президент США Джо Байден обговорив з президентом Франції Еммануелем Макроном нарощування Росією військових сил біля кордонів України. 

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба Білого дому.

Обидва лідери підтвердили свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та розглянули поточну координацію як у дипломатії, так і у підготовці до накладення на Росію швидких та серйозних економічних санкцій у разі її подальшого вторгнення в Україну, йдеться у повідомленні.

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Байден і Макрон домовилися, що їхні команди підтримуватимуть тісний контакт, у тому числі під час консультацій з союзниками по НАТО та партнерами з ЄС щодо скоординованого та комплексного підходу до вирішення цих питань.

Макрон напередодні заявив, що не виключає свого візиту в Росію, щоб обговорити "кризу навколо України".

26 січня стало відомо, що готується візит Макрона в Україну.

Нагадаємо, напередодні іспанське видання El Pais опублікувало відповіді США та НАТО на пропозиції Росії щодо так званих "гарантій безпеки".

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Байден Макрон

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