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Готується візит Макрона в Україну - ОП

Середа, 26 січня 2022, 16:03

В Офісі президента України розповіли про підготовку візиту президента Франції до України. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні ОП щодо участі глави офісу Андрія Єрмака в зустрічі радників лідерів Нормандського формату в Парижі.

В ОП зазначили, що у межах підготовки запланованого візиту в Україну Еммануеля Макрона українська делегація за участю заступника керівника ОП Ростислава Шурми та міністра інфраструктури Олександра Кубракова проведе низку зустрічей, зокрема з міністром економіки, фінансів та відновлення Франції Брюно Ле Мером, з метою предметного обговорення фінансової взаємодії та двосторонньої економічної співпраці.

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Терміни проведення візиту французького президента не зазначаються.

26 січня глава ОП ​​Андрій Єрмак і т. в. о. першого заступника глави делегації України у Тристоронній контактній групі народний депутат Андрій Костін візьмуть участь у зустрічі політичних радників лідерів країн Нормандського формату. 

Напередодні переговорів Єрмак заперечив "виконання вимоги РФ" задля нормандської зустрічі.

Еммануель Макрон 25 січня заявив, що попросить роз'яснень у президента РФ Владіміра Путіна щодо намірів Росії щодо України під час телефонної розмови у п'ятницю.

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Макрон Франція Нормандський формат

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